Группа исследователей из Нидерландов смогла выявить связь между продолжительностью зеваний и размерами мозга. Создания с большим мыслительным органом зевают дольше.

В научной статье, размещенной в журнале Communications Biology, указывается, что чем дольше зевает животное, тем крупнее у него мозг. Это касается многих позвоночных организмов, а не только людей и приматов.

Биологам также удалось опровергнуть предыдущую теорию, пытающуюся объяснить функцию зевка. Ранее предполагалось, что с помощью этого действия существу удается насытить кровь, курсирующую в голове, кислородом. Однако, как оказалось, это является лишь следствием истинного назначения зевоты, кроющегося в охлаждении мыслительного органа.