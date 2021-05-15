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Группа исследователей из Нидерландов смогла выявить связь между продолжительностью зеваний и размерами мозга. Создания с большим мыслительным органом зевают дольше.

В научной статье, размещенной в журнале Communications Biology, указывается, что чем дольше зевает животное, тем крупнее у него мозг. Это касается многих позвоночных организмов, а не только людей и приматов.

Биологам также удалось опровергнуть предыдущую теорию, пытающуюся объяснить функцию зевка. Ранее предполагалось, что с помощью этого действия существу удается насытить кровь, курсирующую в голове, кислородом. Однако, как оказалось, это является лишь следствием истинного назначения зевоты, кроющегося в охлаждении мыслительного органа.

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