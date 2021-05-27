В американском информагентстве Daily Best отметили, что аэропорт Минска получил письмо о наличии взрывного устройства в авиалайнере Ryanair уже после того, как диспетчеры рассказали пилотам о минировании.

Отмечается, что письмо было выслано спустя 24 минуты после информирования летчиков о возможном нахождении бомбы на борту самолета, который летел в белорусском воздушном пространстве около трех минут. Журналисты также разместили текст послания, в котором боевики ХАМАС угрожают взорвать самолет, если Израиль не перестанет наносить удары по сектору Газа.

Ранее представители ХАМАС сообщили, что не причастны к экстренной посадке самолета. В СМИ напоминают, что лайнер сел в столице Белоруссии 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич, основатель оппозиционного интернет-проекта NEXTA.