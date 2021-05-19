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Врач-диетолог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik рассказала, как следует употреблять горячие напитки.

Как она отметила, чрезмерно горячие напитки, к примеру, чай, могут привести к изжоге слизистой оболочки. Поэтому следует дождаться, пока они не станут комфортной температуры. Кроме того, диетолог отметила, что чай способен испортить вкус некоторых продуктов. Это происходит из-за содержащихся в чае танинов.

Также Бережная сообщила, что если после употребления жирной пищи запить её напитком, который будет иметь температуру выше 37 градусов, то это весьма негативно повлияет на здоровье. В ситуации, когда человек запивает алкогольные напитки чаем, это способно привести к более быстрому опьянению, так как в горячей среде алкоголь быстрее всасывается. Кроме того, чай в сочетании с алкоголем также могут вызвать ожог слизистых.

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