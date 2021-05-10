Грызуны, паразиты, вредные насекомые и микроорганизмы способны доставить много неприятных минут жителям частного дома или квартиры. Их появление в офисах и на производственных предприятиях грозит еще большими проблемами, так как уже после первого визита санэпидемстанции компанию могут просто временно прикрыть.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами, достаточно провести такие мероприятия, как дезинфекция, дератизация или дезинсекция. Выбор одного из них напрямую зависит от того, какая именно «живность» завелась в квартире, в частном доме или на предприятии. Выяснить это владельцы могут далеко не всегда поэтому лучше довериться экспертам компании Дезслужба.РФ, которые обладают большим опытом и высокой квалификацией.

Разбираемся с понятиями

Специализированная дезинфекционная служба предоставляет услуги по уничтожению всех видов паразитов, грызунов и опасных для здоровья микроорганизмов. Для этой цели выполняются такие мероприятия, как:

дератизация. Комплекс мер, направленный на уничтожение мышей, крыс и прочих грызунов;

дезинсекция. Услуга, направленная на успешную борьбу с насекомыми – тараканами, постельными клопами, муравьями, комарами, мухами и прочими;

дезинфекция. Комплексные мероприятия по уничтожению бактерий, вирусов, грибков и прочих возбудителей инфекционных заболеваний.

Любая из упомянутых процедур может быть профилактической либо истребительной. Первая подразумевает предотвращение появления насекомых, грызунов, вирусов и паразитов. Она должна выполняться регулярно, поэтому эксперты либо осуществляют все необходимые мероприятия самостоятельно с оговоренной периодичностью, либо инструктируют владельцев помещений. Вторая направлена на полное уничтожение непрошеных гостей.

Методы и технологии

Дезинфекционная служба применяет для ликвидации тараканов, мышей, болезнетворных бактерий все существующие методы в зависимости от особенностей помещения, вида паразитов и других факторов, которые определяются на месте:

механический метод, предполагающий установку мышеловок и ловушек для насекомых, капканов и крысоловок, профилактические меры, такие как уборка в помещениях, своевременный сбор и вывоз мусора, стирка белья и одежды, прочие меры. Они чаще всего оказываются лишь вспомогательными, так как не дают возможности полностью избавиться от паразитов;

химической метод применяется для уничтожения грызунов и насекомых. Также с его помощью создаются некомфортные условия для жизни незваных гостей;

физический метод предполагает применение ультрафиолета, уничтожающего бактерии и вирусы, горячего пара или даже огня;

газовый метод используется обычно в замкнутом пространстве или в поле;

биологический метод. Он предполагает уничтожение вредителей другими животными. К примеру, насекомых уничтожают птицы, а с мышами и крысами успешно борются коты. Технология подходит далеко не всегда но в некоторых случаях оказывается эффективным средством.

Компания «Дезслужба.РФ» имеет собственный магазин средств для дезинфекции, дератизации, дезинсекции от проверенных брендов, что значительно упрощает сотрудничество. После уточнения всех деталей специалисты подбирают наиболее эффективный для конкретного помещения метод и препарат и отправляются на выезд. После проведения работ насекомые, грызуны и прочие паразиты с вредителями исчезают навсегда, что подтверждается фирменной гарантией.