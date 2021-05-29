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Опыт российских военачальников, полученный в Сирии, невозможно перенести на деятельность ЗВО, так как он слишком уж ограничен, считает издание Defence24. Польские военные аналитики поясняют, что в арабской республике Россия превосходит силы противника во много раз, поэтому одерживает относительно легкие победы.

Именно такая асимметрия не дает военачальникам возможности приобрести опыт, который потом позволил бы на равных сражаться с силами НАТО.

Польские авторы считают, что РФ давно рассматривает Сирию в качестве полигона, на котором офицеры учатся командовать в реальной боевой обстановке. Москва отправляет в арабскую республику преподавателей военных вузов, офицеров, которые занимаются воспитанием солдат срочной службы.

Это необходимо, чтобы на основе боевого опыта составлять новые и эффективные программы тактической и технологической подготовки. Однако из-за уже упомянутой асимметрии сил в Сирии, офицеры все же не получают тех навыков, которые требуются в боях с равным противником. Что делает стратегию РФ бесполезной.

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