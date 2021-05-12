Если США и НАТО попробуют сунуться в Черное море, их нынешний громкий лай в адрес России превратится в не менее громкий скулеж, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал публикацию в издании The National Interest.

Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», уверены, что РФ не удастся справится с американским флотом, если тот захочет захватить господство в Черном море. Они пишут, что на суше Москва представляет опасность, но вот на море ее возможности проигрывают американским.

Дандыкин в ответ на это написал, что в распоряжении достаточно кораблей и подводных лодок для того, чтобы отбиться от возможной атаки. Кроме того, эксперты забывают о береговых комплексах и системах ПВО «Панцирь» и С-400. Которые дадут настоящий бой НАТО.

По мнению аналитика, США давно нацеливается на Черноморский регион, но акватория водоема всегда была и останется российской, несмотря на любые попытки Вашингтона.