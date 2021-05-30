В британском информационном агентстве Daily Mail, сославшись на свои источники и доклад ООН, сообщили, что автономные беспилотники впервые самостоятельно атаковали пехоту.

Данное нападение было совершено в Ливии весной прошлого года. Квадрокоптеры Kargu-2, которые были начинены взрывчаткой, без приказов со стороны оператора, атаковали вражеских пехотинцев, что привело к «серьезным потерям». Однако официально ни одна из сторон конфликта не сообщила о смерти бойцов.

Военные отмечают, что данная атака имеет большое значение, так как искусственный интеллект все еще недостаточно развит, чтобы отличать солдат от обычных людей. К примеру, фермер вполне может взять в руки оружие для защиты своего дома, а военнослужащие вооружиться граблями для опрокидывания башни с орудием. Поэтому ударные дроны сейчас все еще управляются людьми.