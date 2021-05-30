Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В британском информационном агентстве Daily Mail, сославшись на свои источники и доклад ООН, сообщили, что автономные беспилотники впервые самостоятельно атаковали пехоту.

Данное нападение было совершено в Ливии весной прошлого года. Квадрокоптеры Kargu-2, которые были начинены взрывчаткой, без приказов со стороны оператора, атаковали вражеских пехотинцев, что привело к «серьезным потерям». Однако официально ни одна из сторон конфликта не сообщила о смерти бойцов.

Военные отмечают, что данная атака имеет большое значение, так как искусственный интеллект все еще недостаточно развит, чтобы отличать солдат от обычных людей. К примеру, фермер вполне может взять в руки оружие для защиты своего дома, а военнослужащие вооружиться граблями для опрокидывания башни с орудием. Поэтому ударные дроны сейчас все еще управляются людьми.

Вам может понравиться

Украине предрекли превращение в страну третьего мира

Андрей Золотарев, политолог из Киева, отметил, что в ближайшие годы на Украине произойдет настоящая катастрофа, в результате которой завершится ее трансформация в государство третьего мира. Согласно словам эксперта, текущая политика

Корабли ВМФ России провели совместные ракетные стрельбы в Тихом океане

Представители ТОФ сообщили, что в акватории Тихого океана экипажами фрегата и крейсера российских ВМС были проведены совестные стрельбы с использованием артиллерийских орудий и ракетных установок. Указывается, что в рамках проведенных

Болгары раскритиковали слова Байдена о санкциях против «Северного потока – 2»

Пользователи из Болгарии раскритиковали Джо Байдена, американского лидера в комментариях под статьей в информагентстве «Дневник», в которой рассказывается о решении США отказаться от санкций против «Северного потока – 2». Ранее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 мая – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 30 мая – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 30 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Армавир: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 21 °C |