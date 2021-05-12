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Комментаторы немецкого информагентства Die Welt не согласились с мнением журналиста о том, что парад Победы, проведенный в РФ, является обычным «бряцанием оружия».

Согласно словам Кристофа Ваннера, немецкого обозревателя, посетившего Москву, чтобы лично взглянуть на торжественное шествие, прошедшее в Москве по случаю Дня Победы, данное мероприятие является лишь «бряцанием оружия», направленным в сторону западных стран. Однако многие пользователи раскритиковали его за данные слова.

Один из них отметил, что в РФ с почтением относятся к своим ветеранам, которым традиционно дети дарят букеты цветов. Другой читатель заявил, что россияне могут праздновать все, что захотят, как и остальные народы, поэтому нужно просто оставить их в покое. Еще один комментатор напомнил, что в этой войне погибло более 20 миллионов граждан СССР и этот парад является поводом почтить их память.

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