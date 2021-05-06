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В Персидском заливе произошел инцидент между двумя патрульными катерами ВМС США и боевыми кораблями Ирана. Подробности о нем рассказало вьетнамское издание Soha, которое внимательно отслеживает происходящие в регионе события.

Началось все с того, что быстроходные иранские суда нагнали американские корабли и имитировали атаку на них, в буквальном смысле «подрезали», вынудив моментально сбросить скорость. Экипажи катеров Береговой охраны не ожидали столь активных действий, так как своевременно не сумели обнаружить преследование.

Кроме того, маневр иранских кораблей вынудил американские катера сменить курс. Те подчинились, поэтому инцидент был исчерпан. Впрочем, США затаили злобу за этот случай, так как подобные действия Тегерана в очередной раз подорвали их авторитет. Однако Иран все же сумел продемонстрировать, что любые попытки вторгнуться в его внутренние воды могут плохо закончиться для ВМС Соединенных Штатов.

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