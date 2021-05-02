России необходимы надежные активы, такие как военная база в Судане, уверен кандидат исторических наук Алексей Куприянов.

Современная холодная война не предполагает жестких альянсов, поэтому Москве следует иметь серьезные активы, что бы Россию считали надежным союзником и нежелательным врагом. Этим объясняется ценность пункта материально-технического обеспечения в Судане, вокруг которого в последнее время ведутся споры.

Указ о создании базы был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2020 года. Предполагается, что объект будет одновременно принимать до четырех кораблей, а на базе смогут находиться около 300 российских военнослужащих.

Накануне в СМИ стали распространятся фейки об отказе Судана от размещения базы. Алексей Куприянов подчеркнул стратегическое значение объекта, который может стать важным активом для России на долгую перспективу.

“В вопросе суданской базы сталкиваются интересы России как коалиционного игрока, заинтересованного в том, чтобы США как можно больше ресурсов тратили на покупку лояльности африканских стран, и России как независимого актора, которая планировала обзавестись ценным активом”, – пишет Куприянов в своем Telegram-канале .

В то же время историк уверен, если Россия будет вынуждена уйти из Судана, это будет очень неприятно, но переживаемо. Порт-Судан — не единственная база на Красном море, Судан — не единственная страна, которая предлагает свои бухты под иностранные базы, подчеркнул Куприянов.