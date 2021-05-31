Современные родители уделяют огромное внимание раннему развитию ребенка. Этот подход позволяет подготовить малыша к трудностям и нагрузкам, появляющимся в школе. Кто-то занимается с малышом самостоятельно. Кто-то подбирает репетиторов и воспитателей. Но самый правильный вариант – запись на групповые занятия. Такие сегодня проводят частные сады Серпухова с просторными игровыми комнатами и индивидуальным подходом.

Преимущества развивающего частного детского сада

Заведения, направленные на раннее развитие детей, не относятся к числу полноценных садиков. Здесь малыши пребывают на протяжении от нескольких часов до половины дня. Не предусматривается тут дневной сон. К преимуществам мини-сада можно отнести сразу несколько факторов – это:



малая численность групп (в каждую набирается не более 10 детей одного возраста);

высококвалифицированный, молодой, креативный персонал (коллектив состоит не только из воспитателей, но и из психологов, дефектологов, логопедов, преподавателей английского языка, интересных творческих людей, тренеров танцев и т. д.);

современное оснащение (игровые комнаты, студии, развивающее оборудование, высококачественная мебель, качественные игрушки, канцелярия и многое другое);

многочисленные проверенные программы развития (подбираются по возрасту, с учетом индивидуальных возможностей ребенка и пожеланий родителей).

Самый лучший частный детский сад, по мнению жителей Серпухова – «Территория детства». Он полностью соответствует выше изложенному описанию. Здесь принимаются дети возрастом от 2-3 до 6 лет. Есть ежедневные группы и рассчитанные на посещение несколько раз в неделю.

Популярные направления и программы развития

Мини-сад охватывает огромное количество сфер развития ребенка. Главная особенность всех программ – игровая форма обучения. Благодаря этому занятия вызывают большой интерес, не дают малышам грустить или скучать. Каждый участник группы имеет возможность проявить себя, почувствовать частью коллектива.

На занятиях дети осваивают грамоту, математику, английский, знакомятся с окружающим миром, развивают навыки рисования, лепки, участвуют в ролевых играх и небольших театральных постановках. Для самых маленьких действуют особые программы. Примером таковой можно назвать, методику монтессори, основанную на принципах свободного воспитания. В классе со специальным оборудованием дети легко познают окружающий мир, приобретают лидерские качества, уверенность в себе, учатся заботиться о других.

Подготовлено по материалам https://territoria-detstva.com/