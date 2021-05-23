читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Создавать какие-либо «крымские платформы» и вести переговоры без участия России – это верх глупости, уверен бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он подчеркивает, что именно РФ сейчас удерживает Крымский полуостров под своим контролем, поэтому говорить необходимо с ней.

По мнению Суслова, Украина может доиграться до того, что лидеры крупнейших стран не приедут на празднование 30-летия независимости Украины. Они не захотят оказаться втянутыми в подобные «платформы», поэтому отправят вместо себя второстепенных политиков.

Бывший министр также раскритиковал саму платформу. По его словам, на предстоящем саммите не будет Джо Байдена, которого скорее всего заменит «специалист по Украине» Виктория Нуланд, а также президентов других крупных государств. Они не приедут по той простой причине, что обсуждение вопросов Крыма без России – это просто сплетни на лавочке, а не какие-то шаги к возвращению полуострова.

Вам может понравиться

Британский ветеран рассказал, почему НАТО стремится затянуть петлю вокруг России

Ветеран британских Королевских сил Брайан Клоули прокомментировал недавний форум «Бухарестской девятки», который, по его мнению, стал очередным инструментом НАТО для «затягивания петли» вокруг России. Новые участники Североатлантического альянса, принимающие участие

Роскосмос раскрыл планы на продажу товаров, “проверенных космосом”

Пресс-служба Роскосмоса рассказала о регистрации нового товарного знака, под которым потребители смогут приобретать товары и технологии, так или иначе связанные с космическим пространством. В дальнейших планах разработка еще и процедуры

В сети опубликовали новые фотографии аналога САУ “Нона-С” из Китая

Китайские конструкторы несколько лет не могут довести до ума свою самоходную артиллерийскую установку ZBD-03, фактически скопированную с российской САУ 2С9 «Нона-С». 18 мая в сети появилась новая фотография китайской разработки,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |