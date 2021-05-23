Создавать какие-либо «крымские платформы» и вести переговоры без участия России – это верх глупости, уверен бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он подчеркивает, что именно РФ сейчас удерживает Крымский полуостров под своим контролем, поэтому говорить необходимо с ней.

По мнению Суслова, Украина может доиграться до того, что лидеры крупнейших стран не приедут на празднование 30-летия независимости Украины. Они не захотят оказаться втянутыми в подобные «платформы», поэтому отправят вместо себя второстепенных политиков.

Бывший министр также раскритиковал саму платформу. По его словам, на предстоящем саммите не будет Джо Байдена, которого скорее всего заменит «специалист по Украине» Виктория Нуланд, а также президентов других крупных государств. Они не приедут по той простой причине, что обсуждение вопросов Крыма без России – это просто сплетни на лавочке, а не какие-то шаги к возвращению полуострова.