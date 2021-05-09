Бывший «Профпит» вновь «удивил» школьников невкусной едой

В группе ВК «Школьный ревизорро» появилось сообщение про плохое питание в школе № 54 Северной столицы, которую обслуживает «Аркада», прежде называвшаяся «Профпит».

Женщина пожаловалась, что у ребенка в тарелке с рисом были полиэтилен и клок шерсти. Кроме того, детям дали побитые и подгнившие яблоки.

«На фоне риса с шерстью кажется мелочью, но все-таки… пусть те, кто это детям дает сами бы ели такие фрукты. А то что еда часто холодная, так, наверное, и говорить не стоит, такое ощущение что это опция по умолчанию во многих школах…» — возмутилась мать ребенка.

«На фоне риса с шерстью кажется мелочью, но все-таки… пусть те, кто это детям дает сами бы ели такие фрукты. А то что еда часто холодная, так, наверное, и говорить не стоит, такое ощущение что это опция по умолчанию во многих школах…» — возмутилась мать ребенка.

Детей в этой школе кормит комбинат «Аркада». Раньше он назывался «Профпит», но после скандала из-за массового отравления детей в школе № 422 поставщик решил поменять название комбината.

Позже из-за некачественной еды в школе № 509 на поставщика в прокуратуру пожаловались родители.

В городе жалуются не только на «Аркаду». В паблике «Школьный ревизорро» лидером антирейтинга апреля является «Артис-Детское питание». Также бывший экспедитор компании пожаловался в МВД на «Артис», где занимаются подлогом сопроводительных документов и нарушают санитарные нормы.

До сих пор неясно, почему надзорные ведомства делают вид, что не видят нарушений у названных комбинатов питания. Сотрудники РПН проверяют другие компании. Возможно, причина кроется в наметившемся переделе рынка соцпитания в Северной столице.