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Бывший супруг учительницы младших классов набросился на нее с ножом прямо на территории образовательного учреждения и едва не зарезал. Это происшествие случилось в Ленобласти.

Согласно словам потерпевшей, она развелась с мужем 23 апреля. После этого мужчина стал угрожать ей расправой. 28 апреля он пришел в Волосовскую начальную школу и накинулся на бывшую жену, ударив ее несколько раз ножом. Женщина смогла вырваться из его хватки, а потом спряталась в одном из кабинетов.

После того как мужчина ушел, пострадавшая обратилась за помощью к врачам и полицейским. В отношении обвиняемого завели уголовное дело. Работники полиции задержали его, когда он попытался проникнуть к учительнице домой. Сейчас он находится под арестом.

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