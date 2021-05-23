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Виктор Муженко, экс-руководитель Генштаба Украины, уверен, что в будущем страна может лишиться всех выходов к Азовскому и Черному морям.

Согласно его словам, все еще существует угроза появления Новороссии, которая может включить в себя Одессу, Северо-Крымский канал и Херсонскую область. Он отметил, что это может привести к тому, что страна потеряет все выходы к ближайшим морским акваториям. Муженко указал на то, что аналогичное мнение ранее высказывали генералы США.

В случае реализации данного сценария, черноморская и азовская акватории перейдут под полный контроль РФ, считает украинский генерал. Ранее эксперты не раз заявляли, что есть немалый риск раскола Украины на две части – западную и восточную.

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