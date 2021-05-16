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После обработки полей аммиаком в селе Скуратово, что в Выгоничском районе Брянской области, жители начали массово жаловаться на симптомы отравления. Они также опасаются, что ядовитое вещество отравит родник, в котором весь населенный пункт берет воду.

По словам жителей, всего в 150 метрах от жилых домов размещены бочки с опасным для человека аммиаком. Там же разместили технику, используемую в химической обработке полей.

Больше всего местные опасаются за родник, который расположен в сотне метров от цистерн с отравляющим веществом. Они боятся, что вода, которую используют практически все жители села, будет отравлена.

В настоящий момент на жалобы отреагировали правоохранительные органы, которые проверят соблюдение норм безопасности при использовании аммиака.

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