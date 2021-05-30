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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг спровоцировал лавину критики в свой адрес от британских пользователей сети. Он заявил, что Беларусь никак не могла организовать посадку самолета Ryanair в Минске без участия России. Это высказывание вызвало у читателей лишь недовольство и насмешки.

Один из пользователей написал, что Североатлантическому альянсу пора бы уже «сменить пластинку» и прекратить обвинять Москву во всем подряд, не имея даже малейших доказательств ее вины.

Читатели также напомнили, что США и НАТО зря пытаются представить себя безгрешными.

«Недавно Великобритания захватила иранский танкер, а Австрия – самолет боливийского президента», – написал один из комментаторов.

Второй добавил, что в случае, с которым столкнулась Беларусь, Соединенные Штаты вряд ли бы действовали по другому:

«Что бы сделали власти США, если б узнали, что совершивший подобный поступок «Роман» пересекает американскую территорию по воздуху? Ведь этот парень опубликовал имена и адреса сотрудников сил правопорядка и призывал к совершению терактов!», – резонно поинтересовался он.

«Всем известно, что страны Европы делали подобное сотни раз, и никто даже не пикнул», – написал третий комментатор.

Кроме того, жители Британии заявили, что Роман Протасевич воевал на Донбассе на стороне Украины в печально известном своими зверствами полку «Азов». Поэтому он вполне заслуженно оказался в белорусской тюрьме.

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