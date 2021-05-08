Байден пытается развязать никому не нужную войну из-за Украины, а Россию нужно было приглашать в НАТО. Именно так прокомментировали британские читатели издания Daily Mail последние события в мире.

Практически все пользователи подмечают бессмысленность претензий американского президента Джо Байдена к России.

«Последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал один из них.

Некоторые комментаторы вспомнили недавний инцидент с оскорблениями, после которого российский лидер Владимир Путин пригласил Байдена на дебаты. Они считают, что президенту США нужно было принять вызов, но он просто не способен одолеть Путина в таких переговорах.

«Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку».

В целом пользователи уверены, что Россия в случае вооруженного конфликта победит США.