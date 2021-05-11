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Парад Победы в Москве привлек пристальное внимание прессы всего мира. Так, его прокомментировали читатели двух крупных британских изданий – Daily Mail и The Times. Подавляющее большинство читателей согласились с тем, что СССР понес наибольшие потери в Великой Отечественной войне и имеет полное право праздновать победу над фашизмом.

«Россия — подлинный герой Второй мировой войны!» — лаконично высказал своем мнение Bromure.

Комментатор illuminated_one отметил, что Россия в отличие от европейских государств хранит свою историю и защищает собственные традиции, не перенимая западную культуру.

Кроме того, читателей привел в восхищение сам парад Победы.

«Кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?», поинтересовался Peter Blair, засмотревшийся на парадные расчеты российской армии.

«Как было бы здорово, если бы наши девушки из Эссекса и Ньюкасла в военной форме промаршировали, как эти юные русские леди», — поддержал его SpeakTruly, высказавшись по поводу российских женщин-военнослужащих.

«Мне парад понравился. А прохождение военной техники — это величественно! Спасибо, Россия!», – восхищенно написал Trios.

Также многие читатели высказывали возмущение тем, что Британия в настоящий момент конфликтует с Россией и распространяет антироссийскую пропаганду не только внутри страны, но и по всему миру.

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