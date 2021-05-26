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Британский самолет RC-135 Rivet Joint снова стал использоваться для наблюдения за российскими войсками вокруг Крыма. Об этом сообщает британский военный портал U.K. Defence Journal, ссылаясь на опубликованную в сети Twitter учетную запись разведки и мониторинга самолетов с открытым исходным кодом BlueSky, которая способна следить за конкретным самолетом и отображать его маршрут на карте.

Портал при этом опубликовал свежую «карту маршрута» британского самолета-разведчика, которая ясно показывает, что в своей миссии он беспроблемно использовал прохождение через воздушное пространство не только восточноевропейских стран НАТО, но и Украины.

В сообщении также отмечается: «Конечно, это не первое подобное развертывание – как многие из вас знают, это происходит почти ежедневно». Уточняется, что и другие самолеты, в том числе американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, также присутствуют в указанном районе.

Что именно может делать RC-135W у границ России? Согласно официальному веб-сайту Королевских ВВС, RC-135W Rivet Joint – это специальный самолет электронного наблюдения, который может использоваться на всех театрах военных действий в стратегических и тактических миссиях. Его датчики «поглощают» электронные выбросы из систем связи, радаров и других источников радиосигналов.

«В RC-135W Rivet Joint работают специалисты по разнопрофильным системам вооружения (WSO) и операторы систем вооружений (WSOp), чья миссия – исследовать элементы электромагнитного спектра с целью получения разведданных для командиров», – говорится на сайте ВВС Великобритании.

Королевские военно-воздушные силы заявляют, что Rivet Joint широко использовался для выполнения операции Shader и других оперативных задач. Формально он назывался Airseeker, но почти повсеместно используется как RC-135W Rivet Joint. Великобритания эксплуатирует три таких самолета.

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