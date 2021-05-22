С 17 по 28 мая на военно-воздушной базе Мон-де-Марсан во Франции и в воздушном пространстве над юго-западной и центральной частью этой страны проводятся учения Atlantic Trident 2021 («Атлантический трезубец»). Событие примечательно многими моментами, и прежде всего тем, что в совместных полетах принимают участие самые передовые истребители ВВС ведущих стран НАТО: британские Typhoon, американские F-35A и французские Rafale. Об этом сообщает AirForce Technology.

По информации издания, основанной на пресс-релизе RAF (Королевских ВВС Великобритании), учения дают возможность участвующим в нем экипажам «развить навыки совместной работы, использования сильных сторон своих самолетов и развития способности действовать как единая команда».

Для Королевских ВВС учения Atlantic Trident 2021 стали знаменательной вехой в их истории как первые международные учения, в которых приняли участие реактивные самолеты с нового британского авианосца Queen Elizabeth. Во время учений к ежедневным мероприятиям в небе Франции присоединятся истребители Typhoon, совершая полеты со своей домашней авиабазы Coningsby при поддержке самолетов-заправщиков Voyager с авиабазы Королевских ВВС Brize Norton.

Китайский портал Sohu, комментируя сообщения западных СМИ об учениях «Атлантический трезубец», не без ехидства отметил: «Всем известно, что США – большой босс НАТО, а двумя самыми могущественными «вторыми хозяевами» являются Великобритания и Франция. Эту расстановку сил, по сути, в очередной раз подтвердили масштабные учения под кодовым названием Atlantic Trident 21, которые военно-воздушные силы этих трех стран провели во Франции с участием трех своих различных основных моделей истребителей, которые крайне редко пересекаются друг с другом в воздушном пространстве».

Французская сторона проинформировала, что масштаб этих учений действительно был довольно большим, в общей сложности в них было задействовано около 60 истребителей. Но, по мнению Sohu, если из всего этого получилось что-то позитивное, то это только красивые фото, где вместе запечатлены «истребитель-невидимка пятого поколения и два полу-незаметных истребителя четвертого поколения европейского производства».

Также военно-воздушное командование Франции уточнило, что самолеты ВВС трех стран будут участвовать в 7 «интегрированных воздушных операциях», состоящих из учебных воздушных боев «15 против 15», «20 против 20», и еще 9 операциях – «12 против 8» с применением режима скрытности, а также будут вести учебные воздушные бои в пределах видимости, в миссиях оказания непосредственной авиационной поддержки, радиоэлектронной борьбы и задач по постановке помех. В целом темы обучения очень богаты и углублены.

19 мая в 9:30 по местному времени во Франции прошли первые учения, где «синяя команда», состоящая из 20 истребителей, встретилась с 16 «условными противниками», которые составили «красную команду». Из информации не ясно, какие именно типы самолетов действуют в «синей» и «красной» командах, и какова при этом роль американских истребителей-невидимок F-35. «Франция – единственная из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, не имеющая на вооружении истребителей-невидимок. Она будет соревноваться с F -35, что повысит уровень подготовки пилотов «Рафалей», у которых есть и свои особые преимущества», – отметили в Sohu.

Также китайский портал отметил: судя по редкой воздушной проекции на фото, F-35 фактически примерно такого же размера, как и Rafale. Однако максимальная взлетная масса F-35A достигает порядка 30 тонн. По меркам истребителя четвертого поколения, это «тяжелый самолет». Он намного тяжелее «Рафаля» по максимальному весу, что позволяет поместить в его внутренних отсеках больше топлива и дополнительного оружия класса «воздух-земля», не считая встроенных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности, что также демонстрирует общую тенденцию развития современных истребителей.