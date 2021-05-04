В ходе очередных учений британские морские пехотинцы полетали на реактивных ранцах, оснащенных двигателями на 1000 лошадиных сил. Эту новинку разработала компания Gravity Industries, которая называет свои «джетпаки» снаряжением будущего.

На видеозаписи, которую компания опубликовала в сети, хорошо видны полеты морпехов. Стоит отметить, что Великобритания давно вынашивает идею создания подобных ранцев, однако с 50-х годов прошлого столетия она так и не была полноценно реализована.

Отдельные энтузиасты создают прототипы и даже проводят испытания, однако до серийного выпуска приспособлений так и не доходит. По той простой причине, что подобные средства передвижения обходятся довольно дорого, требуют крупных финансовых вложений. А их эксплуатация сопряжена с серьезными рисками для военнослужащих.