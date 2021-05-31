В ходе очередной ротации боевых самолетов американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят территории всех тридцати государств, входящих в Североатлантический альянс. Полет будет совершаться двумя командами, сообщает пресс-служба ВВС США.

Одна группа бомбардировщиков пролетит над Соединенными Штатами и Канадой. Вторая, которая в настоящий момент базируется на испанской авиабазе Морон, совершит полет над всеми странами Европы, входящими в НАТО. На отдельных участках к ним будет присоединяться авиация союзников по Альянсу.

Стоит упомянуть, что это уже второй подобный облет. В прошлом году над странами НАТО пролетели сразу шесть бомбардировщиков B-52 Stratofortress в рамках акции под названием «Союзное небо».