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Исследование, проведенное разработчиками приложения Online-Ipoteka, показало, что более половины россиян не в состоянии внести за ипотеку более 20 процентов стоимости приобретаемого жилья. Пятую часть цены на квартиру готовы заплатить лишь 54 процента опрошенных, сообщает издание “Прайм”.

Девять процентов участников исследования оказались готовы внести более половины стоимости жилья. Еще 37% согласились на первоначальный взнос в половину цены на приобретаемую в ипотеку квартиру.

Если говорить о географии, то 50% или больше от стоимости готовы внести жители Тюмени, Омска и Магадана. В Екатеринбурге, Петербурге и Сочи подобные возможности имеются лишь у 10 процентов опрошенных, а в Москве – только у 16 процентов.

Исследование также показало, что лишь 5 процентов россиян готовы ежемесячно откладывать на первоначальный взнос по ипотеке более половины своих доходов.

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