Россия отвела войска от украинских границ, но вероятность вооруженного конфликта между ней и США остается по-прежнему высокой, заявил американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис. Он считает, что противостояние может начаться в акватории Черного моря.

По мнению отставного адмирала, РФ первой нанесет удар, используя патрульные катера, имеющие преимущество в скорости перед любыми американскими кораблями. Кроме того, они вооружены крылатыми ракетами «земля-земля», что позволяет эффективно атаковать.

Поддержку катерам будут оказывать субмарины проекта «Варшавянка», которые сложно обнаружить в глубинах Черного моря. Кроме того, с воздуха удары смогут наносить ударные вертолеты ВКС России.

Ставридис отметил, что Украина останется один на один с Россией и будет разбита в считанные дни. Североатлантический альянс, который много говорит о поддержке Киева, на самом деле не сможет ему помочь, так как страна не является членом НАТО.