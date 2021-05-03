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Американская певица Билли Айлиш, которая, как правило, предстаёт на публике в одежде оверсайз, удивила поклонников фотосессией в корсете.

Съёмка проводилась для июньского выпуска британского журнала Vogue. Певица предстала в нескольких откровенных нарядах. Кроме того, в этой фотосессии Билли появилась со своей новой причёской – так, недавно она перекрасила свои разноцветные волосы и стала платиновой блондинкой.

На некоторых кадрах, которыми певица также поделилась на своей странице в Instagram, можно увидеть татуировку с правой стороны живота, переходящую на бедро. Ранее эта татуировка была скрыта от поклонников.

В интервью изданию Билли рассказал о том, что долгое время не принимала своё тело и начала носить мешковатую одежду только из-за этого.

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