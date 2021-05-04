Билл Гейтс, миллиардер из США, заявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Соответствующее сообщение появилось на его страничке в «Твиттере».

В размещенном тексте супруги указали на то, что после продолжительных раздумываний и работы над своими отношениями они все же решили развестись. Однако при этом заявили, что за 27 лет брака они смогли вырастить 3-х прекрасных детей и организовать благотворительный фонд, функционирующий во многих странах планеты.

Супруги сообщили, что продолжат вместе трудиться над данной организацией. В СМИ напоминают, что основатель корпорации «Майкрософт» сыграл свадьбу с Мелиндой Френч в январе 1994 года. Вместе они вырастили двух дочерей и одного сына.