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Билл Гейтс, миллиардер из США, заявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Соответствующее сообщение появилось на его страничке в «Твиттере».

В размещенном тексте супруги указали на то, что после продолжительных раздумываний и работы над своими отношениями они все же решили развестись. Однако при этом заявили, что за 27 лет брака они смогли вырастить 3-х прекрасных детей и организовать благотворительный фонд, функционирующий во многих странах планеты.

Супруги сообщили, что продолжат вместе трудиться над данной организацией. В СМИ напоминают, что основатель корпорации «Майкрософт» сыграл свадьбу с Мелиндой Френч в январе 1994 года. Вместе они вырастили двух дочерей и одного сына.

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  • Анна
  • 02.05.2021
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