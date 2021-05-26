Джен Псаки, официальный представитель Белого дома, отметила, что Соединенные Штаты очень тщательно рассматривают все случаи вторжения в пространство страны НЛО.

Согласно ее словам, американские власти внимательно изучают каждый случай появления неопознанных летательных аппаратов в воздушном пространстве США. Все они расследуются опытными командами специалистов. Псаки также сообщила, что прямо сейчас службой нацразведки готовится доклад, который посвящен НЛО.

Однако Белый дом по определенным причинам предпочитает открыто не обсуждать угрозу, которую могут нести данные НЛО. Ранее в Пентагоне подтвердили достоверность видеоролика, снятого военнослужащими ВМС США и демонстрирующего полет загадочного шарообразного объекта над морем.