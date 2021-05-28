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Между Украиной и Белоруссией продолжается торговая война. 26 мая Киев ввел запрет на поставки из соседнего государства электроэнергии. Минск ответил режимом лицензирования на импорт товаров украинского производства.

О новых ограничениях заявил торговый представитель Украины Тарас Качка. Он отметил, что Кабинет министров сразу организовал консультации с предпринимателями, которые должны минимизировать отрицательные последствия индивидуального лицензирования.

По словам Качки, Украина не сможет свободно поставлять в Беларусь кондитерские изделия и стройматериалы, сельскохозяйственную технику и туалетную бумагу, упаковочные материалы, керамическую плитку и стиральные машины.

Качка также отметил, что обо всех ограничениях Киев был осведомлен заранее. Кроме того, решение Минска не касается бензина, которые Беларусь поставляет на Украину.

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