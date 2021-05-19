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На встрече с представителями автомобильной промышленности президент США Джо Байден припомнил собственную оговорку в прошлом году и заявил, что стал членом сената 180 лет назад. Он также в шутливом тоне заявил, что тогда за него голосовали как раз представители профсоюза автомобильной промышленности UAW.

Напомним, что в прошлом году в разгар предвыборной гонки тогда еще действующий президент США Дональд Трамп опубликовал на YouTube видеозапись со своим соперником. На ней Байден говорит, что впервые попал в сенат 180 лет назад. В своей речи глава государства шутливо обыграл тот инцидент.

В среду Байден отметился и еще одной шуткой. На испытаниях грузового автомобиля Ford одна из журналисток захотела задать президенту вопрос о конфликте в секторе Газа.

«Нет, нельзя. Если вы только не встанете перед машиной, и чтобы я нажал на газ. Шучу», – ответил ей глава государства.

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