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Яков Кедми, военный эксперт из Израиля, считает, что Джо Байден, американский лидер, желает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за страха США перед новейшим оружием РФ.

Согласно его словам, американский президент во время переговоров непременно затронет тему дополнительных ограничений на новые типы российского стратегического оружия. Он добавил, что США оказались в ситуации, которая им казалась невозможной, – полного превосходства России в военном плане.

При этом, по мнению Кедми, у Соединенных Штатов, отсутствуют финансовые возможности для решения данной проблемы, так как у них наблюдается серьезный дефицит из-за колоссальных расходов. Для того чтобы обогнать Россию необходимы дополнительные денежные средства, но их больше нет. Поэтому Вашингтон будет пытаться «успокоить» и ограничить Москву с помощью переговоров.

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