Израильская система ПВО «Железный купол» достаточно эффективно отражает ракетные атаки палестинских радикалов, однако она имеет один огромный недостаток, сообщил военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что каждый перехват вражеского боеприпаса обходится Израилю в 100 тысяч долларов. Что в 30 раз больше, чем цена на сам этот боеприпас.

Баранец рассказал порталу «ПолитРоссия», что противоракеты Tamir, которые используются «Железным куполом», оснащены высокотехнологичными головками наведения, а также специальными взрывателями и каналом передачи данных в обе стороны. Именно эта начинка и увеличивает стоимость боеприпаса.

Без всего этого система ПВО не смогла бы сбивать ракеты ХАМАС. Ведь она должна максимально точно попадать в движущуюся цель. Палестинцам такая точность не нужна, поэтому они применяют дешевые ракеты для стрельбы по квадратам.

Эксперт назвал еще один недостаток «Железного купола», который кроется в слишком длительной перезарядке. По словам эксперта, израильтяне вполне могли сделать так же, как и Россия – дополнить комплексы транспортно-заряжающей машиной, которая значительно ускоряет процесс. Однако они почему то этого не сделали. Из-за этого система пропускает до 25-30 процентов ракет, которые разрушают здания в Израиле.

По мнению эксперта, целью палестинцев является перегрузка системы – рано или поздно “Железный купол” просто не справится с непрерывным потоком ракет и перестанет их перехватывать.