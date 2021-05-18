Николай Евменов, главнокомандующий российских ВМС, заявил, что Балтфлот получит на вооружение новейшие дизельные субмарины из-за увеличения военного присутствия НАТО в регионе.

Согласно его словам, планируется также передать Балтфлоту современные воздушные судна и береговые ракетные установки. Он добавил, что состав и количество подводного флота в полной мере будет соответствовать тем целям и задачам, которые им предстоит выполнять. Речь идет об обеспечении безопасности страны на западных границах.

Главком ВМФ отметил, что возникли новые угрозы и вызовы из-за увеличения активности Североатлантического альянса в Балтийском море рядом с российскими границами. Поэтому роль Балтфлота значительно выросла в последнее время. В СМИ при этом отмечают, что ему, скорее всего, передадут дизельные субмарина проекта «Лада» или «Варшавянка».