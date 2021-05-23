Неожиданное появление кораблей Тихоокеанского флота спасло Китай от крупного скандала, пишет издание Baijiahao. Китайские военные суда слишком близко подошли к японскому острову Куме и вполне могли оказаться в эпицентре вооруженного столкновения.

Отправка трех китайских кораблей была совершенно не случайной. Все дело в том, что Япония затеяла в Восточно-Китайском море маневры с привлечением союзников по НАТО – США, Австралии и Франции. Появление сразу 11 боевых кораблей в НОАК сочли провокацией, поэтому отправили суда для наблюдения за учениями.

Однако неподалеку от острова Куме, который принадлежит Японии, китайские корабли были обнаружены. Скандал должен был разразиться буквально в считанные минуты, однако Поднебесную выручил Тихоокеанский флот РФ. Корабли ТОФ неожиданно появились в районе учений и отвлекли внимание натовских сил, благодаря чему китайцы успели отойти на ранее занимаемые позиции.

Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что появление российских кораблей не было такой уж случайностью. Они постоянно патрулируют регион, так как Япония все чаще угрожает Курильским островам.