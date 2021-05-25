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Автозавод УАЗ собирается начать серийный выпуск кемпера «Байкал».

Как сообщается, компания представила этот кемпер в прошлом году. Машина создана на базе «Буханки». Теперь же, после некоторых доработок, планируется начать серийное производство данной модели. Однако отмечается, что автомобиль выйдет ограниченным тиражом. Кроме того, в первую очередь он будет ориентирован на европейских покупателей.

В салоне автомобиля установлен диван-трансформер, который имеет ремни безопасности для пассажиров. При необходимости можно сдвинуть заднее сиденье и получить вместительный грузовой отсек. В левой стороне салона имеется кухонный модуль с раковиной, при этом её крышка становится разделочной доской. Кроме того, в автомобиле предусмотрены холодильник и множество ящиков. Также есть ёмкости для воды объёмом 20 литров.

Недавно в Чили провели испытания УАЗ «Патриот», который продаётся здесь под названием Kazak. По словам специалиста, данная модель является отличной за её цену.

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