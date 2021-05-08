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Автоэксперт чилийского издания AutoCosmos испытал внедорожник УАЗ «Патриот», произведенный в РФ и продаваемый в Чили под названием Kazak.

Участник тест-драйва похвалил машину за просторный салон, в котором удобно сидеть даже очень высоким людям. Хоть автомобиль и не может похвастаться богатым оснащением, зато все элементы хорошо продуманы и надежно собраны. К примеру, отделочный пластик без проблем отмывается от различных загрязнений.

Специалист отметил, что на скорости более 110 километров в час управлять машиной становится трудновато – нужно привыкнуть к ее повадкам. На внедорожнике установлен 150-сильный бензиновый мотор объемом 2,7 литра, которого вполне достаточно для обеспечения авто высокой динамикой. В целом он считает «Патриот» отличным автомобилем за свою цену.

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