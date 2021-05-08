Олег Мосеев, представитель ГК «Оками», порекомендовал жителям РФ не ждать падения стоимости автомобилей и не откладывать покупку новых машин на следующий год.

Согласно его словам, по причине наличия дефицита на авторынке не следует ждать того, что цены на авто упадут в будущем. По этой причине, если у кого-то имеются планы по покупке транспортного средства, то необходимо реализовать их как можно скорее.

Данную информацию также подтвердили представители ассоциации автодилеров РФ. Они отметили, что нехватка автомобилей привела к тому, что продавцы стали реже предлагать скидки покупателям. Увеличилось также количество выдаваемых кредитов на покупку машин. Эксперты добавляют, что в следующем квартале текущего года цены на машины могут подняться еще на 2-7 процента.