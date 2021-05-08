Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Олег Мосеев, представитель ГК «Оками», порекомендовал жителям РФ не ждать падения стоимости автомобилей и не откладывать покупку новых машин на следующий год.

Согласно его словам, по причине наличия дефицита на авторынке не следует ждать того, что цены на авто упадут в будущем. По этой причине, если у кого-то имеются планы по покупке транспортного средства, то необходимо реализовать их как можно скорее.

Данную информацию также подтвердили представители ассоциации автодилеров РФ. Они отметили, что нехватка автомобилей привела к тому, что продавцы стали реже предлагать скидки покупателям. Увеличилось также количество выдаваемых кредитов на покупку машин. Эксперты добавляют, что в следующем квартале текущего года цены на машины могут подняться еще на 2-7 процента.

Вам может понравиться

В Чили испытали российский внедорожник УАЗ «Патриот»

Автоэксперт чилийского издания AutoCosmos испытал внедорожник УАЗ «Патриот», произведенный в РФ и продаваемый в Чили под названием Kazak. Участник тест-драйва похвалил машину за просторный салон, в котором удобно сидеть даже
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 22 °C |