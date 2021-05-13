Концерн АвтоВАЗ начал производство обновлённой LADA Granta, которая получит новый мотор.

Об этом сообщает портал Avtograd news, однако официального подтверждения этой информации нет. Согласно имеющейся информации, речь идёт о 1,6-литровом бензиновом двигателе с мощностью 90 л.с.

Как указывается, двигатель имеет улучшенную топливную экономичность, и его ресурс был увеличен до 200 тысяч километров. Также указывается, что при пробеге до 90 тысяч километров мотор не нуждается в регулировании клапанов, а в ситуации с разрывом ремня ГРМ клапаны остаются в исправности.

Когда именно автомобили с новым двигателем появятся в продаже, на данный момент неизвестно. По некоторым сведениям, продажи могут начаться уже в мае этого года.

Ранее мы сообщали, что АвтоВАЗ до 2025 года планирует выпустить четыре новых модели LADA. Об этом рассказал глава концерна Ив Каракатзанис.