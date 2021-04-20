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Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ собирается в ближайшие 4 года выпустить как минимум 4 совершенно новые модели «Лада».

Данную информацию раскрыл Ив Каракатзанис, глава концерна, в рамках недавнего видеообращения. Он отметил, что компания продолжает модернизировать производственный процесс, наращивать квалифицированные кадры и улучшать условия труда. Все это необходимо, чтобы в ближайшие годы выпустить новые модели авто.

Эксперты отмечают, что речь, скорее всего, идет об автомобилях, созданных на базе архитектуры CMF-B, разработанной специалистами Renault-Nissan. В будущем на нее планируется перевести всю линейку Lada, в том числе новое внедорожное авто Niva, выход которого намечен на 2024 год.

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