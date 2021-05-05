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За минувшие 24 часа российские ВКС нанесли несколько десятков ударов по позициям ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Сообщается, что штурмовики активно утюжат провинции Рака, Алеппо и Хама, методично уничтожая как огневые позиции террористов, так и их подземные укрытия.

Кроме того, ВКС осуществляет эффективные бомбардировки и в других провинциях, где ИГ начали поднимать голову и активизировали боевые действия. Так, под удар попали их позиции в Дейр-эз-Зоре, Хомсе и Ракке.

Организация SOHR, головной офис которой располагается в Лондоне, сообщает о как минимум 55 ударах. Информация о них поступает как от наблюдателей непосредственно на территории Сирии, так и из Сети.

В провинциях Ракка и Хама в бои с террористами ИГИЛ все чаще вступают сирийские правительственные силы, которые стремятся как можно скорее уничтожить противника. Российские ВКС регулярно оказывают им поддержку с воздуха.

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