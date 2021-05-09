Российские комплексы радиоэлектронной борьбы запутали израильские ракеты и сбили их с намеченного курса, сообщает портал Avia.Pro. Эксперты заявляют, что вместо складов с оружием правительственных сил, боеприпасы угодили в пустое здание, которое было полностью уничтожено.

Израиль регулярно нарушает договоренности с РФ, продолжая активно обстреливать Сирию своими ракетами. При этом он создает угрозу для российской авиабазы «Хмеймим», которая неожиданно попала в зону обстрелов. Именно поэтому, по мнению портала Avia.Pro, Россия была вынуждена атаковать ракеты средствами РЭБ.

Вполне вероятно, что ракеты нацеливались на российскую авиабазу, но благодаря комплексам РЭБ изменили курс. Ведь не зря же президент Израиля Биньямин Нетаньяху сразу после этого обстрела запросил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Эксперты считают, что средства радиоэлектронной борьбы передали ракетам неточные координаты, что и привело к случайному уничтожению здания, не имеющего никакого отношения ни к проиранским силам, ни к САА.