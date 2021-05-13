Украина продолжает готовиться к войне с Россией. Киевские власти уверены, что РФ планирует в скором времени «отобрать» Черноморское побережье, а также захватить Северо-Крымский канал, чтобы вернуть воду на Крымский полуостров.

Россия об этих своих планах еще не знает, но Киев уже успел прожужжать о них уши всей Европе и Соединенным Штатам. Причем в каждом новом его заявлении напрочь отсутствуют как логика, так и здравый смысл.

Так, депутат от правящей партии «Слуга народа» Елизавета Ясько опубликовала в издании Atlantic Council очередную нелогичную статью. Она написала, что Киев воюет 7 лет с Москвой и все эти годы он опасается, что она на него нападет. Именно поэтому США и Европа просто обязаны предоставить Украине вооружение для сдерживания РФ.

Как и множество других заблудших депутатов Украины, Ясько уверена, что ее страна настоящая защитница Европы. Именно она не дает Москве захватить весь континент. Поэтому сейчас и ЕС, и США должны позаботиться о вооружении Киева до зубов.

Отсутствие логики и здравого смысла в публикации бросается в глаза уже с первых строк. Ведь если Россия «точно нападет», как утверждает депутат, то почему бы ей не сделать этого сейчас? А не тогда, когда у Киева будет западное оружие.