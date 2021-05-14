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Вооруженные силы Армении вновь приведены в полную боевую готовность. На этот раз критическая ситуация настигла страну в Сюникской области, которая после Второй Карабахской войны оказалась прямо на границе с Азербайджаном.

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны. Они прошли около 3,5 километров и взяли под контроль Черное озеро (Севлич).

Пашинян заявил о недопустимости подобных действий. Он отметил, что армия Армении уже выполняет тактические маневры и перебрасывается к месту событий.

В то же время азербайджанские войска пока не торопятся покидать территорию Сюникской области. Их особо не смущает даже наличие в регионе двух военных объектов российских ВС. Вполне вероятно, что Азербайджан вознамерился взять под свой контроль Черное озеро, а также прилегающие к нему районы Сюникской области.

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