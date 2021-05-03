В связи с продолжением серии испытаний в США новых моделей легких танков американское издание The National Interest (NI) 2 мая вновь обратилось к теме их разработки. Представляем перевод статьи обозревателя NI Калеба Ларсона, где он сравнивает особенности конкурирующих образцов.

Поскольку легкий танк M551 Sheridan был снят с вооружения в середине 1990-х годов, в Соединенных Штатах не было платформы для легких танков. «Шеридан», впервые введенный в эксплуатацию во Вьетнаме, был последним за всю эту эпоху. Легкий, подвижный и способный поддерживать пехоту против укрепленных целей и массированных атак вражеской пехоты, Sheridan был несовершенным, но ценился. Эти платформы были выведены из эксплуатации без замены, но теперь появились претенденты на звание следующего легкого танка Соединенных Штатов.

Две компании – General Dynamics Land Systems и BAE Systems – в рамках армейской программы Mobile Protected Firepower получили контракты (в общей сумме на 376 млн долл.) на быстрое проектирование и создание концептов будущего нового легкого танка. Как и ожидалось, армия заявила, что легкий танк будет использоваться для «нейтрализации подготовленных позиций и бункеров противника, а также для уничтожения угроз крупнокалиберных пулеметов и бронетехники во время наступательных операций или при проведении оборонительных операций против атакующих врагов».

BAE Systems

Заявка BAE основана на M8 Armored Gun System – более ранней попытке компании United Defense (купленной BAE Systems в середине 2000-х годов) заменить легкий танк Sheridan. В конечном итоге проект M8 был отменен, чтобы высвободить средства для других программ.

Создавая конструкцию M8, BAE не пришлось начинать с нуля, что получило решающее значение для нынешних желаний армии. Компактная конструкция оснащена проверенным 105-миллиметровым основным орудием в комплекте с автоматом заряжания, который, по заявлению BAE, позволит расчетам производить до 12 выстрелов в минуту.

Прототип BAE имеет «масштабируемую» броню и «подсистемы живучести», которые защищают танкистов на поле боя, обеспечивая такую ​​же степень защиты, как и бронированная многоцелевая машина BAE. Платформа легкая и достаточно компактная, чтобы на транспортном самолете С-17 можно было перевезти не одну, а три.

General Dynamics Land Systems (GDLS)

Заявка General Dynamics представляет собой смесь других платформ и значительно превышает по стоимости образец BAE. Прототип, основанный на шасси боевой бронированной машины GD AJAX, имеет модифицированную башню основного боевого танка M1 Abrams.

Согласно информации компании, концепт AJAX-Abrams выигрывает от наличия «ультрасовременного дизельного двигателя, обеспечивающего высокую удельную мощность с увеличенным тактическим диапазоном», а также гидропневматической подвески. Основное орудие, которое GDLS неопределенно заявляет как «крупнокалиберное», может являться тем же 120-миллиметровым основным орудием, что и на танке M1 Abrams.

В таком случае разработка GDLS будет предлагать значительно большую огневую мощь и проверенную систему орудия. Тем не менее, более крупная башня и основное орудие обходятся не только дороже – заявка GDLS оказывается и много тяжелее, что, если будет подтверждено, отрицательно скажется на возможностях транспортировки по воздуху.