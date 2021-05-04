Пентагон создал видеоролик, демонстрирующих работу технологии ночного видения, которая используется в новых очках ENVG-B. Она разработана специально для повышения возможностей военнослужащих.

Главное отличие от систем ночного видения, которые использовались ранее – это яркая подсветка изображения, которое военнослужащий видит сквозь очки в темное время суток. Раньше она была зеленой, так как в приборе использовалась фосфорная трубка такого цвета. В новых очках применяется белый фосфор, поэтому картинка будто освещается с помощью неона.

Кроме того, отмечается существенное увеличение яркости, четкости и контрастности изображения. Вес очков составляет всего 1 килограмм. Технология засекречена, но известно, что создавалась она в тесном сотрудничестве с бойцами американской армии, которые тестировали образцы и выбирали лучшие варианты для реализации проекта.