В информационном агентстве «Авиа.про» сообщают, что сирийские вооруженные силы осуществили ответную ракетную атаку по Израилю. За последние несколько лет такое происходит впервые.

Отмечается, что войска арабской республики вчера, 14 мая, выпустили не менее трех ракет по израильским территориям. Радиус поражения этих снарядов превышает 50 километров. Один из них взорвался в полете, а остальные смогли успешно поразить заданные цели, преодолев израильские средства ПВО.

При этом ранее в Сирию прибыл воздушный транспортник из Ирана, на котором, возможно, были доставлены указанные ракеты. В самолете также могли перевозить ударные беспилотники. Военные эксперты отмечают, что данный ракетный удар мог быть ответом Сирии на недавний обстрел своих территорий со стороны израильских ВВС.