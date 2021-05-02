В издании Avia.pro сообщили, что ЛНР и ДНР имеют на вооружении около 650 танков, 1,3 тысячи бронеавтомобилей и полтысячи артиллерийских установок, что вполне достаточно для проведения блицкрига.

Наблюдатели, следящие за ситуацией в Донбассе, сообщают, что силы ополчения непризнанных республик внезапно осуществили переброску нескольких сотен боевых машин в демаркационную область – это почти в полтора раза больше, чем имеется у вооруженных сил Украины. Военные эксперты считают, что в случае начала конфликта ополченцы не только смогут нейтрализовать основные силы украинцев, но и двинуться на Киев.

Помимо танков ЛДНР владеют множеством других видов бронетехники, а также РЗСО «Град» и артиллерийскими орудиями. При этом они планируют использовать данное вооружение для обороны, поэтому в случае нападения украинской армии Киев понесет огромные потери.