Йонатан Конрикус, представитель израильского оборонного ведомства, отметил, что вооруженным силам страны с начала недели удалось атаковать 600 военных целей в секторе Газа.

Согласно его словам, после эскалации конфликта в регионе армия обороны Израиля нанесла удары по множеству объектов палестинских вооруженных группировок. В результате атаке подверглись 600 различных целей. Однако он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Ранее появилась информация о том, что по израильским территориям палестинцы выпустили свыше 1,6 тысячи неуправляемых ракет. Большинство из них смогли перелететь границу. Отмечается, что в результате обстрелов погибли шесть израильтян.