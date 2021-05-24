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Американские ВС отправили в утиль свои «колесные танки» – самоходные установки, которые выполнены на платформе бронетранспортера «Страйкер».

Сообщается, что в реальном бою эти машины были задействованы еще в Ираке. Однако уже тогда было понятно, что их придется либо модернизировать, либо выводить из эксплуатации. Все дело в том, что из-за большого веса колесный танк проигрывает по маневренности всем существующим аналогам. Кроме того, к недостаткам отнесены слишком тонкая броня и избыточная мощность двигателя, негативно влияющая на ездовые характеристики.

«Страйкер» разрабатывался в Соединенных Штатах еще в 70-х годах минувшего столетия. Он стал платформой для нескольких видов вооружения в других странах. Так, Канада превратила его в бронетранспортер LAV III, который позже стал основой уже для современной САУ в Соединенных Штатах. Также база «Страйкера» заинтересовала Швейцарию, которая создала на ней свой броневик с хищным названием «Пиранья».

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