Американские ВС отправили в утиль свои «колесные танки» – самоходные установки, которые выполнены на платформе бронетранспортера «Страйкер».

Сообщается, что в реальном бою эти машины были задействованы еще в Ираке. Однако уже тогда было понятно, что их придется либо модернизировать, либо выводить из эксплуатации. Все дело в том, что из-за большого веса колесный танк проигрывает по маневренности всем существующим аналогам. Кроме того, к недостаткам отнесены слишком тонкая броня и избыточная мощность двигателя, негативно влияющая на ездовые характеристики.

«Страйкер» разрабатывался в Соединенных Штатах еще в 70-х годах минувшего столетия. Он стал платформой для нескольких видов вооружения в других странах. Так, Канада превратила его в бронетранспортер LAV III, который позже стал основой уже для современной САУ в Соединенных Штатах. Также база «Страйкера» заинтересовала Швейцарию, которая создала на ней свой броневик с хищным названием «Пиранья».