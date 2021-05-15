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Армения и Азербайджан снова ведут переговоры о границе между государствами. Непосредственное участие в них принимает командующий миротворческими силами РФ Рустам Мурадов. Именно на него возложено руководство переговорным процессом, сообщает издание «Спутник».

Необходимость в переговорах возникла из-за вторжения азербайджанских войск в Сюникскую область Армении. Напомним, что военнослужащие окружили озеро Севлич и проигнорировали требования немедленно отойти на свою территорию. Из-за этого и.о. главы правительства Никол Пашинян инициировал консультации в рамках ОДКБ и встречу с азербайджанской стороной.

Мурадов, который из-за обострения конфликта вынужден еще полгода оставаться на посту командующего миротворческими силами, заявил, что переговоры начались в пятницу, однако первый раунд не привел к каким-либо соглашениям между сторонами. Сегодня проводится второй раунд, но прогресса пока нет.

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